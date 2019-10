Già oltre 26000 per Bologna-Inter

Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, c’è grande entusiasmo a Bologna per la prossima gara casalinga. I rossoblu ospiteranno l’Inter sabato 1 novembre alle 18, e il Dall’Ara si avvicina sempre di più al sold out. Sono infatti già oltre 26000 – tra abbonamenti e biglietti venduti – gli spettatori che in un giorno di festa saranno presenti allo stadio. Esaurita la Curva San Luca.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Prosegue con grandi numeri la prevendita per #BFCInter in programma sabato 1 novembre alle 18: fra tagliandi acquistati e abbonamenti siamo già oltre quota 26000 presenze al Dall’Ara.

Sono esauriti i settori Curva San Luca e Tribuna Kids stand, rimangono alcuni posti disponibili nei Distinti e negli altri settori della Tribuna”.