Già finita l’avventura rossoblu per Cantatore?

Insieme alla prima parte del ritiro, potrebbe giungere al termine l’avventura rossoblu dell’ex pugile Vincenzo Cantatore. Mihajlovic lo aveva voluto per curare alcune parti della preparazione atletica e del lavoro in palestra, inoltre per stimolare in maniera specifica Mattia Destro. Il pugile ha stregato il centravanti ascolano, motivandolo per fargli recuperare la forma e l’autostima, perse negli ultimi sfortunati anni a Bologna.

Ora spetterà ai rossoblu decidere se rinnovare o meno la sua permanenza col gruppo, ma appare più probabile l’addio alla fine del ritiro in Alto-Adige, come da tempistiche stabilite. Lo riportano il Resto del Carlino e il Corriere di Bologna.