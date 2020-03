Ghirelli: “Scudetto? In ballo tre ipotesi”

In attesa delle comunicazioni ufficiali del presidente federale Gravina, il presidente di Lega Serie C Francesco Ghirelli ha incontrato la stampa al termine del Consiglio Federale.

“Le leghe hanno tempo fino al 23 marzo per presentare le loro proposte sul calendario – ha affermato – Scudetto? Ci sono diverse idee in ballo, assegnarlo, non assegnarlo, oppure farlo tramite i playoff. Si discuterà, l’unica cosa che chiedo è che si prenda una decisione prima delle ripresa del campionato per evitare interessi”.