GenoaNews – La curva sosterrà la squadra nonostante la retrocessione

I tifosi del Genoa seguiranno la squadra anche nel saluto alla Serie A, sabato pomeriggio contro il Bologna

Come riportato da GenoaNews1893, sono già quasi 8mila i biglietti venduti ai sostenitori rossoblù, favoriti anche dai prezzi assolutamente popolari stabiliti dalla società per quest'ultimo match: circa 2 euro per la curva, 5 per i distinti. La Gradinata Nord sarà stracolma, a testimoniare un amore per la squadra che va oltre i nomi di giocatori, dirigenti e presidenti, in una giornata che, non fosse stato per l'imminente retrocessione dei liguri, sarebbe stata una grande festa.