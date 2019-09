Genoa-Bologna, previsti 500 tifosi emiliani

Dopo la sconfitta casalinga contro la Roma, l’ambiente rossoblu non sembra aver accusato il colpo. Le sensazioni attorno alla squadra e, soprattutto, la situazione Mihajlovic mantengono elevato l’entusiasmo dei tifosi. Dopo 4 giornate, il Bologna ha totalizzato un pareggio, una sconfitta e due vittorie: i ragazzi, insomma, ci sono eccome. Domani primo turno infrasettimanale della stagione in programma al Marassi contro il Genoa, valido per la 5^ giornata di Serie A.

Nonostante la trasferta e la gara programmata di mercoledì sera – quindi un giorno lavorativo – il sito ufficiale del Genoa prevede all’incirca 500 tifosi del Bologna presenti allo stadio. Rossoblu dunque che non smettono di seguire la propria squadra, in ogni dove e in ogni momento. In Liguria troveranno però un clima infuocato, vista anche la brutta sconfitta di Cagliari: domani sera sono attesi 20.000 spettatori.