Genoa-Bologna, le probabili formazioni

C’è grande curiosità per capire le scelte che Sinisa Mihajlovic effettuerà questa sera a Marassi. Ieri De Leo ha annunciato la poca necessità di turnover, ma è chiaro che un paio di assenze in difesa obbligheranno il Bologna a cambiare qualcosa. Dentro ancora Bani e Denswil in mezzo, mentre a sinistra Dijks dovrebbe essere rimpiazzato da Mbaye, con Tomiyasu terzino destro. In mezzo Medel è un punto fermo, al suo fianco ballottaggio Poli-Dzemaili, con le quotazioni del secondo in rialzo, davanti Palacio al posto di Destro.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Kouamè, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic