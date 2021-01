Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia nel Bologna. Va in panchina Musa Barrow, al suo posto gioca Vignato, confermati Palacio e Orsolini. In difesa spazio a Hickey al posto di Dijks. Nel Genoa Destro e Shomurodov in attacco.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscitio; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. All. Mihajlović