Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali

Non ci sono grandi novità nella formazione del Bologna che era annunciata nelle scorse ore sulla base di assenze e infortunati, ma una piccola sorpresa c’è. A sinistra infatti non giocherà Mbaye ma Krejci, mentre in mezzo spazio a Bani e Denswil, Tomiyasu a destra. Centrocampo con Medel e Poli, Soriano tra le linee assieme a Sansone e Orsolini esterni, Palacio prima punta.

Genoa: Radu, Ghiglione, Zapata, Romero, Criscito, Radovanovic, Schone, Barreca, Lerager, Kouamé, Pinamonti.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci, Medel, Poli, Soriano, Orsolini, Palacio, Sansone.