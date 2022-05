Genoa-Bologna – Ecco l’arbitro

Attraverso un comunicato, l’AIA ha diramato la lista degli arbitri e degli assistenti di gara per l’ultima di campionato: “Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli...

Attraverso un comunicato, l'AIA ha diramato la lista degli arbitri e degli assistenti di gara per l'ultima di campionato: "Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 22 maggio".