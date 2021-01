Genoa-Bologna, la moviola

Nessuna irregolarità sul secondo gol del Genoa. Eyango infatti, centrocampista del grifone, interviene correttamente su Schouten, toccando il pallone.

Il centrocampista del Bologna, diffidato, rischia poi il giallo alla mezzora , per un intervento su Criscito. Doveri non estrae il cartellino, che invece viene sventolato in faccia a Radovanovic, per intervento su Orsolini. Non ammoniti nè Danilo nè Tomiyasu, diffidati, che dunque saranno a disposizione per il Verona, mentre il Genoa chiude la gara con il giallo a Ghiglione.

Fonte-Stadio