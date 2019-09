Con una nota riportata anche sul sito ufficiale del Bologna, il Genoa CFC comunica che in relazione alla partita valevole per la 5° giornata in programma al Ferraris mercoledì alle 21. È stata aperta la prevendita del Settore Ospiti, senza alcuna limitazione. Il circuito di vendita è quello di Listicket – Ticketone. I biglietti si potranno acquistare nelle ricevitorie abilitate oppure online qui. Il costo del biglietto è di 25€, ridotto Under16 a 15€.