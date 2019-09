Genoa-Bologna, i convocati: out Danilo e Dijks

Due assenze pesanti per il Bologna domani a Marassi. Out Danilo, che dovrebbe rientrare con l’Udinese, e anche Mitchell Dijks, fermato da una botta al costato contro la Roma. Per lui probabile il rientro con la Lazio. I convocati per domani

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen