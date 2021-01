Genoa-Bologna, ecco i risultati più probabili

Genoa e Bologna, in casa del Grifone, si sono affrontate 51 volte tra Serie A e Serie B con 19 vittorie per i liguri, 16 i pareggi e le vittorie del Bologna. La prima sfida fu nella stagione 1929-30 e finì 2-0 per i padroni di casa.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A dai Genoa-Bologna sono scaturiti tutti e tre i risultati possibili in schedina. L’anno passato fu 0-0, nel 2018-2019 terminò 1-0 con gol di Piatek e infine nel 2017-2018 fu 0-1 con a segno l’ex Palacio. Questi sono anche i risultati più frequenti tra le due compagini nei 51 match disputati a Genova con il risultato a reti bianche comparso per nove volte. Inoltre entrambe le formazioni hanno raccolto 5 punti nelle ultime cinque giornate di campionato.