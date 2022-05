Genoa-Bologna, dove vederla e ascoltarla

Le coordinate per seguire la partita

Il Bologna chiude il suo campionato stasera a Marassi contro il Genoa in una partita inutile ai fini della classifica. I rossoblù non possono raggiungere la parte sinistra e il record di punti, i padroni di casa sono già retrocessi.

In radio diretta su Radio Nettuno Bologna Uno, fm 97.000, in streaming QUI, con telecronaca di Alessandro Mossini e Pippo Cotti. Ampio post partita in collaborazione con Radio1909.