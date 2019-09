Genoa-Bologna, Andreazzoli: “Possiamo far male sulle palle inattive”

“Avrei preferito arrivare alla partita con il morale più alto, ma siamo abituati a non lasciarci prendere troppo dalle emozioni. Si può sempre fare meglio, ma ho avuto risposte importanti da chi ha giocato meno. Dobbiamo migliorare l’attenzione individuale: in Serie A va sfruttata ogni occasione, altrimenti poi la si paga. C’è amarezza per la sconfitta con il Cagliari, ma dobbiamo prendere energie dalle situazioni negative. Fin dal giorno dopo ci siamo messi al lavoro. Infermeria? Goldaniga e Biraschi hanno lievi problemi muscolari, e noi non vogliamo rischiarli. Tra 4 giorni si gioca di nuovo. Sturaro sta recuperando, presto sarà dei nostri. Sarà un Genoa simile a quello visto contro l’Atalanta”.

