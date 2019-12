Gennari: “L’Atalanta sta vivendo un sogno. Contro il Bologna non sarà una partita normale”

Champions League

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Fabio Gennari ha parlato dell’impresa dell’Atalanta in Champions League: “A Bergamo si sta vivendo un sogno. Si è consapevoli di aver compiuto una vera impresa con il passaggio del turno in Champions League. L’entusiasmo è alle stelle, ieri più di 1500 tifosi hanno aspettato i giocatori al ritorno dalla sfida con lo Shaktar. Sono stati momenti davvero magici. È un percorso che affonda le radici con l’inizio dell’era Gasperini. Contro l’Everton per noi era già un miracolo, sembrava già di toccare il cielo con un dito. Nessuno poteva prevedere questo finale. È un ciclo che va costruito nel tempo, il gap economico si può colmare lavorando sulle giovanili e sugli scout”.