Geetit Bologna, colpo esterno a Portomaggiore

Colpo esterno della Geetit

Torna alla vittoria la Geetit Pallavolo Bologna. Due punti importanti, in ottica salvezza, in quel di Portomaggiore con il successo per 2-3 in rimonta (25-14, 25-21, 21-25, 24-26, 11-15) grazie a 28 preziosissimi punti di Spagnol seguiti dai 14 di Dalmonte.