GdS – Torino-Bologna, le probabili formazioni

Il Bologna arriva a Torino per l’ultima gara del girone d’andata con parecchie defezioni. Mihajlovic è costretto a schierare una formazione ben precisa, poiché all’ultimo hanno riscontrato problemi muscolari Medel e Denswil – che si aggiungono ai già infortunati Dijks e Krejci. In difesa sarà dunque Mbaye a ricoprire il ruolo di terzino sinistro, mentre c’è concorrenza a centrocampo al fianco di Poli: il favorito è Schouten, ma occhio a Dzemaili, Svanberg e Dominguez. La batteria di trequartisti alle spalle di Palacio è invece sempre la stessa: Orsolini-Soriano-Sansone.

Qualche problema anche per il Torino, che giovedì sera ha giocato in Coppa Italia contro il Genoa per 120′. C’è Izzo in difesa, De Silvestri e Aina sugli esterni. Davanti, a sostegno di capitan Belotti, pronti Berenguer e il grande ex Simone Verdi. Indisponibile Zaza.

Le probabili formazioni di Torino-Bologna

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”