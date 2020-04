GdS – Tanjga e De Leo imitano Mihajlovic: causa allo Sporting Lisbona

In questa fase di stallo, il Bologna non fa sconti. O meglio, non li fa il suo staff tecnico. Già, perché proprio come aveva fatto Sinisa Mihajlovic, anche Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo decidono di fare causa allo Sporting Lisbona. Il tecnico serbo era infatti stato ingaggiato dal club portoghese nell’estate del 2018, ma dopo poche settimane – con il cambio della presidenza – era stato licenziato senza giusta causa. Qualche mese fa ha però ottenuto la sua rivincita: lo Sporting dovrà infatti versare al mister rossoblu ben 3 milioni di euro.

I suoi due collaboratori quindi, come riporta il portale “A Bola”, si stanno muovendo per vie legali per ottenere anch’essi un conguaglio economico. Tanjga e De Leo, infatti, essendo stati al fianco di Mihajlovic anche all’epoca, hanno tutto il diritto di ottenere giustizia.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”