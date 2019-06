GdS: Stretta finale per Tomiyasu

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai ai titoli di coda la trattativa che porterebbe a Bologna il giapponese Takehiro Tomiyasu. È atteso in Italia il presidente del Sint-Truiden, club belga dove milita il difensore, con i rossoblu che verseranno 6 milioni per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore classe ’98.

L’incontro tra le parti potrebbe anche implicare interessanti svolti societari, con Joey Saputo che potrebbe acquistare quote di minoranze del club belga, per mettere in atto quella sinergia tra società di cui si discusse quando arrivò a Bologna ed espandere il proprio network calcistico.