“Mihajlovic era uno dei leader di quella Lazio, ma era solito usare stivali strani. A noi non piacevano, e spesso decidevamo di fargli degli scherzi. Mentre lui si faceva massaggiare in spogliatoio al pomeriggio, noi avevamo tutto il tempo per divertirci. Quando ci scopriva si metteva ad urlare contro di noi, ma poi iniziava anche lui a ridere”.

Scheda 1 di 3