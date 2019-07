GdS – Spal, ulteriore complicazione legata allo stadio

Continua per la Spal la spinosa vicenda legata allo stadio ‘Paolo Mazza’. La procura, dopo aver sequestrato la Gradinata e la Curva Est, ha posto il fermo anche alla Curva Ovest. Con questo settore dunque l’indagine coinvolge tutte le zone dello stadio su cui si operò la scorsa estate per portare la capienza a 16.134 posti. Nella corso della giornata di domani ci sarà un incontro tra le parti con la società ferrarese che spera in una rapida conclusione di questa indagine legata a presunte irregolarità sulle norme antisismiche.