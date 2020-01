GdS – Spal-Bologna, le probabili formazioni

Domani pomeriggio il Bologna fa visita alla Spal al Mazza di Ferrara: il derby emiliano vale la 2^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Mihajlovic è in emergenza difesa: la linea a 4 sarà infatti obbligatoriamente formata da Tomiyasu, Danilo, Paz e Mbaye. A centrocampo invece c’è più scelta: confermato Schouten mentre Poli potrebbe sostituire Dominguez. La batteria di trequartisti sarà probabilmente formata da Orsolini, Soriano e dal nuovo acquisto Barrow. Infine, Palacio avvantaggiato su Santander per il ruolo di prima punta.

Per quanto riguarda gli spallini, invece, Semplici insiste sul suo 3-5-2. Vicari a guidare la difesa, Missiroli il centrocampo; Tomovic in ballottaggio con Cionek, Dabo con Murgia. Sugli esterni spazio ancora per Strefezza e Reca. Davanti, infine, confermatissimi Petagna e l’ex Di Francesco.

Le probabili formazioni di Spal-Bologna

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”