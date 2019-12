Solite assenze per Gasperini: torna solo Toloi

L’Atalanta che affronterà il Bologna domenica pomeriggio al Dall’Ara avrà i soliti “problemi” di formazione delle ultime settimane. Oltre alla stanchezza dovuta alla sfida di Champions League giocata mercoledì sera, Gasperini ha qualche infortunio di troppo. Tra quelli che erano assenti in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, rientrerà solo Toloi che era squalificato.

Buona notizia dunque per il Bologna, che non vedrà solcare il prato del Dall’Ara né Zapata né Ilicic: il colombiano è ancora a Siviglia per cercare di risolvere il problema fisico, lo sloveno invece sarà rivalutato la prossima settimana. Per il numero 72 sembra a rischio anche il match di domenica prossima contro il Milan.