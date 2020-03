GdS – Serie A in cerca di una linea comune: domani lettera alla Figc

C’è grande confusione ed incertezza ma, nonostante l’emergenza sanitaria, chi di dovere deve continuare a fare il proprio mestiere. Pare difficile parlare ora di calcio, ma questo è quanto devono fare Lega e Serie A. Nelle ultime ore i club hanno formulato alcune proposte, con l’obiettivo di ammortizzare l’urto economico sui propri bilanci: dal taglio degli stipendi dei giocatori alla ripresa degli allenamenti, dai diritti tv ad una semplificazione burocratica per chi vuole investire in nuove infrastrutture.

La Lega Calcio sta quindi riassumendo il tutto, e presenterà domani un documento formale strutturato sul tavolo della Figc. E’ fondamentale in questo momento trovare una linea comune, impedendo così a ciascun presidente di gestire in maniera autonoma i propri tesserati. Questo sarà il primo passo ufficiale per arrivare al governo: i decreti futuri potrebbero infatti inserire le società sportive nella categoria “aziende”. A breve, dunque, le istituzioni politiche e sportive saranno le une di fronte alle altre.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”