GdS – Serie A e Coppa Italia, le date della ripresa

Se nei prossimi giorni dovesse arrivare l’ok del governo, il campionato di Serie A riprenderà ufficialmente sabato 13 giugno. In questo modo, ci saranno a disposizione 8 weekend più 7 turni infrasettimanali: esattamente 15 slot dunque in cui giocare. Considerando che le squadre con una partita in meno dovranno disputare 13 gare, rimangono giusto giusto due posti liberi per completare anche la Coppa Italia.

La Coppa dovrebbe infatti riprendere tra il 30 giugno ed il primo luglio con le semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Poi sarà la volta della finale, che potrebbe esser giocata a Roma il 22 luglio. I restanti turni verranno utilizzati per portare a termine il campionato. La Lega, d’altronde, non vuole abbandonare nulla: manca ancora un calendario ufficiale, ma nulla verrà lasciato al caso.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”