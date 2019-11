Sconfitta indolore per la Repubblica Ceca di Krejci, la nazionale del terzino del Bologna infatti ieri ha perso per 1-0 contro la Bulgaria grazie a un gol del difensore centrale Bozhikov. Solo panchina per il giocatore rossoblù che giocherà comunque Euro 2020 dato che i cechi si sono qualificati alle spalle dell’Inghilterra.