Gds – Sabatini su Mihajlovic: “E’ il nostro condottiero, rimane l’allenatore”

L’annuncio shock di Mihajlovic ha stupito tutti: l’allenatore del Bologna ha la leucemia. Il tecnico ha spiegato tutto nella conferenza stampa di ieri pomeriggio a Casteldebole. Ad introdurlo ci ha pensato Walter Sabatini: “Sinisa Mihajlovic è il nostro condottiero. Lui rimane l’allenatore: sarà lui a guidare il Bologna fino alla fine del suo contratto. Lui resterà con noi finché non vincerà questa battaglia, perché la vincerà. E’ troppo forte”.

“Lui è il migliore, come ha dimostrato negli ultimi mesi dello scorso anno. Preferisco Sinisa al 2/3% in meno che un altro allenatore – spiega il ds rossoblu, che infine conclude – Sinisa ha avuto l’incredibile coraggio di venire qui in conferenza a raccontare tutto: io mi sarei rinchiuso in una grotta dalla paura”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport