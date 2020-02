GdS – Roma-Bologna, le probabili formazioni

Questa sera la sfida tra Roma e Bologna aprirà la 4^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Mihajlovic ritrova Tomiyasu a destra, Denswil confermato a sinistra: panchina dunque per Mbaye. Inamovibile Schouten a centrocampo, Dominguez favorito su Svanberg per affiancarlo. Sulla trequarti c’è ovviamente Soriano, con Orsolini e Barrow ai suoi lati. Prima punta Palacio.

Qualche defezione anche per i giallorossi, ma Fonseca non si schioda dal suo 4-2-3-1. Kolarov a sinistra, ballottaggio Santon-Spinazzola a destra. Perotti recupera e sostituisce Pellegrini sulla trequarti. Under e Kluivert sugli esterni a sostegno del centravanti Dzeko.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”