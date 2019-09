GdS – Rieccoli titolari: Okaka sfida Santander

Il Bologna va oggi pomeriggio in trasferta ad Udine contro una squadra in crisi. L’Udinese ha bisogno di punti, ma i rossoblu arrivano per vincere. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Tudor e Mihajlovic dovrebbero fare lo stesso tipo di scelta: sembra infatti che questa possa essere la prima da titolare – salvo imprevisti – sia per Stefano Okaka che per Federico Santander, due prime punte dotate di grande fisico. Nessuno dei due ha ancora esordito dal primo minuto in questa stagione: la 6^ giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena dovrebbe proprio essere la volta buona.

L’ultima da titolare per entrambi fu alla fine della scorsa stagione, e fu un trionfo sia per Okaka che per Santander: doppietta il 19 maggio nel 3-2 contro la Spal per il primo, doppietta il 25 maggio nel 3-2 contro il Napoli per il secondo. Tutti e due lasciano dunque ben sperare i propri allenatori. L’italiano ha fin qui ottenuto due soli spezzoni nel finale delle ultime due gare, mentre il paraguaiano ha sempre toccato il terreno di gioco ma mai da titolare. Udinese-Bologna è quindi soprattutto la loro partita, oggi inizia definitivamente anche il loro campionato: armati di fisico e voglia di dimostrare il proprio valore, Okaka e Santander sono pronti.