GdS – Resta viva l’ipotesi Turchia per Donsah

Per Godfred Donsah l’ipotesi di un trasferimento in Turchia rimane la pista più calda, sulle tracce del centrocampista ghanese in uscita dal Bologna ci sarebbe infatti l’interessamento dell’Antalyaspor e del Gazisehir Gaziantep. La cessione di Donsah potrebbe sbloccare il mercato in entrata del Bologna giunto ad una fase di stallo.

Operazione simile a quella Tomiyasu da parte del Genoa: nella giornata di ieri la squadra di preziosi ha chiuso per il trequartista giapponese Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte e lo scorso anno in prestito al Sint-Truiden, la stessa squadra da cui proviene Tomiyasu, una coincidenza solo fino ad un certo punto dal momento che la squadra belga è di proprietà del sito giapponese DMM. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.