GdS – Recupero importante in casa Lazio, ma…

La Lazio che si prepara ad ospitare il Bologna domani è una squadra in grande fiducia, che sta bene sia dal punto di vista fisico che mentale. La squadra di Inzaghi non deve affrontare gare europee che possano portare distrazioni o dispendio di energie, ma anche il tecnico biancoceleste deve far fronte a qualche assenza insolita. Di certo non saranno del match Acerbi e Lulic: il primo ha un problema al polpaccio da risolvere, mentre il secondo è stato operato alla gamba e ne avrà ancora per qualche settimana.

Il grande dubbio di questi giorni si è però risolto in maniera favorevole per i padroni di casa: Milinkovic-Savic ha risolto il suo problema muscolare e sarà della partita. Il centrocampista serbo si è infatti allenato col gruppo ieri, ed oggi farà lo stesso: il numero 21 sarà regolarmente titolare in mezzo insieme a Lucas Leiva e Luis Alberto. Ci sono però ancora un paio di punti interrogativi per Inzaghi. Jony non ha più dolore al piede, mentre invece è da valutare Marusic: la corsia di sinistra dovrebbe dunque esser occupata dallo spagnolo, visto che l’esterno montenegrino ha accusato un risentimento muscolare. Dubbio in attacco anche per quanto riguarda Caicedo: il fastidio alla caviglia al momento non preoccupa, ma nel caso Correa è pronto a fare da spalla ad Immobile.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”