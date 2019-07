GdS – Pulgar resta?

No news is good news, recita un proverbio inglese e sembra calzare a pennello al Bologna nel caso Pulgar. Il centrocampista su cui pende una clausola rescissoria che varia tra i 12 e i 15 milioni, un prezzo molto inferiore rispetto al suo valore di mercato, ha attirato su di sé le attenzioni di molti club di prima fascia, in primis Napoli e Siviglia.

Attenzioni che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per ora non si sono trasformate in nulla di concreto, andando quindi ad aumentare le possibilità di una permanenza del centrocampista sotto le Due Torri, con il centrocampista che sembra sempre più intenzionato a voler dimostrare il proprio valore in maglia rossoblu.