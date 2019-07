GdS – Pulgar da ieri sera è a Bologna

Erick Pulgar, dopo aver partecipato alla Copa America con il suo Cile, nel corso della serata di ieri è rientrato a Bologna. Domani arriverà in città anche il presidente Joey Saputo, difficile pensare che non ci sarà un incontro con il cileno per discutere del suo futuro. Saputo ha sicuramente alzato le ambizioni del Bologna anche a fronte di una campagna acquisti che a oggi è costata più di 50 milioni, ma nonostante le dichiarazioni e le spese Pulgar non sembra del tutto convinto e spinge per una partenza verso lidi più prestigiosi.

Per quanto riguarda le uscite, il più vicino a lasciare il Bologna è Godfred Donsah, è quasi fatta per il suo trasferimento al Gaziantep, mentre in entrata il principale indiziato è sempre Jorrit Hendrix del Psv. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.