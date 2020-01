Non solo il campionato di Serie A, dopo le feste ritorna anche la Primavera. Il Bologna ha chiuso il 2019 con 15 punti in classifica, e vuole ripartire nel nuovo anno con il piede giusto. Per la 14^ giornata – la penultima del girone d’andata – il Bologna ospita la Lazio, che ha appena una lunghezza di vantaggio.

La squadra di Troise sfida i biancocelesti domenica 12 gennaio: il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 14.