Gds – Possibile convocazione per Orsolini

Roberto Mancini venerdì ufficializzerà la lista di giocatori a cui si affiderà per gli impegni con Bosnia e Armenia, previsti rispettivamente per il 15 e il 18 novembre. La concomitanza di fattori come la qualificazione giunta con largo anticipo, un impegno non proibitivo come quello con l’Armenia e il fatto che il gruppo non è ancora al completo, apre alla possibilità di sperimentare per il tecnico italiano.

Castrovilli e Cistana sono probabili novità, ma non si esclude nemmeno il ritorno in maglia azzurra di Mario Balotelli. Ci sono speranze anche per Riccardo Orsolini, il tecnico da tempo è intenzionato a provare il giovane esterno del Bologna e questa potrebbe essere la giusta occasione dato che Mancini, con l’Under 21 impegnata in contemporanea, potrebbe lasciare a Nicolato alcuni dei giocatori che considera convocabili per la nazionale maggiore, Tonali per esempio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.