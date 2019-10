GdS – Panchina d’Oro: Mihajlovic sfida Gasperini e Allegri

Sono passati ormai 9 mesi da quando Sinisa Mihajlovic è tornato per la seconda volta sulla panchina del Bologna. Il tecnico serbo è arrivato per sostituire Inzaghi e salvare i rossoblu dal baratro, riuscendoci alla grande. Quello che ha portato l’allenatore a questa squadra è qualcosa di unico, anche e soprattutto adesso viste le sue condizioni di salute. Di Vaio ha quindi proposto di assegnare al “suo” allenatore la Panchina d’oro, quel riconoscimento che premia il miglior tecnico di Serie A dell’anno. L’idea è già stata approvata da Ulivieri e da Ranieri, ma non solo. Saranno gli stessi allenatori a votare il loro preferito tra poche settimane ma, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, è innegabile che Sinisa Mihajlovic sia ormai un serio candidato al primo posto.

Il peso della malattia è senza dubbio rilevante in questa scelta, perché il modo in cui il serbo sta gestendo la squadra tra campo e ospedale è davvero encomiabile. Questo però è un altro discorso. Mihajlovic merita infatti quel premio indipendentemente dalla leucemia: lo merita per come è riuscito a salvare il Bologna, facendo un vero e proprio miracolo. I numeri, d’altronde, parlando per lui. Ha raccolto ben 30 punti in 17 partite, più di corazzate come Inter e Lazio, segnando addirittura 32 gol. Ha ottenuto la salvezza con una giornata d’anticipo, chiudendo al 10^ posto in classifica, e dopo aver battuto l’Inter a San Siro ed il Napoli al Dall’Ara. Per quanto fatto in 4 mesi, Mihajlovic avrebbe ampiamente chiuso il campionato in Europa League. Gasperini ha portato l’Atalanta in Champions League per la prima volta nella sua storia e Allegri ha vinto il quinto scudetto consecutivo con la Juventus, ma Miha è entrato nel cuore di tutti.