GdS – Pagliuca: “Mihajlovic e Boskov sono molto simili. Serie A? Spero ricominci presto”

“Vedo molte somiglianza tra Mihajlovic e Boskov. Il mio esordio in Serie A con la Sampdoria? Il mister mi chiese se ero pronto e io dissi di sì. Se avessi giocato bene nella finale di Coppa Italia mi avrebbe fatto esordire in campionato. Vincemmo la Coppa e la domenica dopo giocai al posto di Bistazzoni, Sampdoria-Pisa 0-0. Mihajlovic e Boskov sono molto simili dal punto di vista della personalità: ti danno entrambi grande carica, anche se Sinisa magari conosce più termini italiani vivendo qui da molti anni. Mihajlovic è super, un grande tecnico ed una persona leale. Purtroppo ci siamo incontrati solo qui a Bologna, non siamo mai riusciti a giocare insieme”.

