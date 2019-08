GdS: Ottimismo per Pulgar

Aumenta in casa Bologna l’ottimismo sulla permanenza di Erick Pulgar. Il centrocampista cileno è pronto a discutere un nuovo contratto con il Bologna per poter modificare al rialzo la clausola rescissoria attualmente fissata a 12 milioni di euro. Così facendo potrebbero essere messe finalmente a tacere tutte le voci di mercato che circondano il mediano rossoblu. Nel frattempo i rossoblu si cautelano in ogni caso, tenendo sempre monitorate e calde le piste Jorrit Hendrix del PSV Eindhoven e Sanjin Prcic del Levante.