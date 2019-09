GdS – Orsolini vuole la Nazionale maggiore

Riccardo Orsolini ha grande fame. Protagonista e leader tecnico indiscusso del Bologna, il numero 7 ha ora grandi obiettivi. Non più solo di squadra, ma anche personali. I rossoblu gli hanno permesso di esplodere, e ora il ragazzo vuole prendersi anche un altro colore: l’azzurro. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Orsolini ha messo nel mirino la nazionale maggiore. In estate c’è stato l’Europeo under 21, che però non ci ha dato le gioie sperate. Orsolini è ora pronto per fare il grande salto, e non aspetta altro che la chiamata di Roberto Mancini.

Fino adesso per il classe 1997 è arrivato solo una stage lo scorso aprile: troppo poco per l’ala del Bologna, che ha le potenzialità per entrare in pianta stabile nel giro della selezione A. L’Italia ora è impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2020, ed è probabile che il ct faccia affidamento anche su di lui da qui alla prossima estate. Facendo bene, Orsolini potrebbe anche ottenere in extremis la convocazione per i prossimi campionati europei. Come ammettono gli ex Bologna Binotto e Poli, le qualità ci sono tutte ma c’è ancora tanto lavoro da fare.