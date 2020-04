GdS – Orsolini freme: tornare in campo per conquistare la Nazionale

Riccardo Orsolini, come tutti i suoi compagni, non vede l’ora di tornare in campo. L’esterno del Bologna passa questa quarantena tra esercizi fisici, cucina e playstation, ma attende con ansia il via libera per tornare a correre e sudare al centro sportivo di Casteldebole. Riscattato in estate dalla Juventus per 15 milioni di euro, il numero 7 è diventato un punto fermo dell’attacco di Mihajlovic. In questo campionato – con 12 gare ancora da disputare – è già a quota 7 reti, a solo -1 dal suo record stagione. L’Orso vuole tornare a guidare questo Bologna.

D’altronde, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il suo sogno nel cassetto è molto chiaro: ottenere la convocazione per gli Europei del 2021. Chiamato per la prima volta dal ct Mancini a novembre nell’ultima gara di qualificazione contro l’Armenia – vinta poi 9-1 – il classe 1997 ha esordito con gol e assist. Orsolini era in corsa per Euro 2020, e lo sarà probabilmente anche per la competizione della prossima estate: la maglia dell’Italia lo chiama, e lui vuole rispondere presente. Sarebbe davvero qualcosa di storico. Dopo Diamanti nel 2012 e Giaccherini nel 2016, Orsolini sarebbe il terzo rossoblu di fila: non era mai successo che in 3 edizioni consecutive dell’Europeo ci fosse almeno un rossoblu nella rosa dell’Italia.