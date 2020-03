GdS – Orsolini ancora sostituito: “Why always me?”

Il Bologna è caduto sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma contro la Lazio: i biancocelesti hanno avuto la meglio per 2-0, con i rossoblu che si sono svegliati colpevolmente troppo tardi. Poche le sufficienze tra gli emiliani: non positiva neanche la prestazione di Riccardo Orsolini, che largo a destra ha sofferto le sgroppate di Jony e l’esperienza ed intelligenza tattica di Radu. Il numero 7 rossoblu è infatti stato sostituito da Mihajlovic dopo neanche un’ora di gioco: al 59′ il classe 1997 ha infatti dovuto lasciare il campo per far posto a Santander.

Ancora una volta è toccato proprio a lui. Questa è la 5^ volta nelle ultime 6 partite in cui Orsolini viene sostituito da Mihajlovic prima del 90′. Da fine gennaio, il ragazzo ha disputato l’intero match solo domenica scorsa al Dall’Ara contro l’Udinese, portando al gol in maniera involontaria Palacio allo scadere. Il valore di Orsolini è fuori discussione, tanto che Sabatini lo considera incedibile, ma fatto sta che il talento non è più un insostituibile. Lo scarso rendimento di Skov Olsen è forse l’unico motivo per cui questo Orsolini è ancora il titolare su quella corsia.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”