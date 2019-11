GdS – Oggi le convocazioni di Mancini: Orsolini ci spera davvero

Oggi potrebbe essere un giorno davvero speciale per Riccardo Orsolini. In giornata arriveranno infatti le convocazioni ufficiali di Roberto Mancini per la sua Italia, che ha già ottenuto l’aritmetica qualificazione agli Europei del 2020. Proprio per questo, spera in una chance anche lo stesso Orsolini, che finora ha potuto solo assaggiare la nazionale maggiore con uno stage. Dopo esser stato protagonista nell’under 21, il giocatore del Bologna è cresciuto molto, e spera ora di avere un’occasione dal ct azzurro.

Mancini diramerà oggi la lista, e farà certamente qualche cambiamento rispetto alla sosta di ottobre: la qualificazione già ottenuta gli permetterà di fare qualche esperimento, e l'”Orso” lo sa bene. L’Italia sarà in Bosnia venerdì 15 novembre, mentre ospiterà l’Armenia a Palermo lunedì 18.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”