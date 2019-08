GdS – Nella giornata di ieri pareggio tra Spal e Verona

Manca meno di un mese all’inizio del campionato: Il Bologna debutterà nella stagione di Serie A 2019-2020 contro il Verona al Bentegodi e successivamente giocherà il derby emiliano al Dall’Ara contro la Spal, le due formazioni con cui i rossoblù inaugureranno il loro cammino in campionato se la sono vista in amichevole, uno spunto interessante per prepararsi al meglio a questi impegni.

Le due squadre non sono andate oltre lo 0-0, Spal più collaudata e in campo con il classico 3-5-2 di Semplici, soprattutto sugli esterni si è vista la differenza tra le due formazioni, con D’Alessandro e Strefezza, il sostituto di Lazzari andato alla Lazio, che hanno messo in difficoltà le fasce del Verona. Le occasioni più nitide sono arrivate proprio in favore della squadra di Ferrara che prende un palo con un colpo di testa di Valoti, mentre Silvestri nega il gol a D’Alessandro. Solida anche la difesa con Cionek sugli scudi. Verona in difficoltà e Juric insoddisfatto chiede almeno un rinforzo per reparto, l’attacco in particolare è sembrato privo di soluzioni, nei 90 minuti è giunta solo un’occasione per gli scaligeri a 5′ dalla fine. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.