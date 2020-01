GdS – Mihajlovic vede quota 100 vittorie in Serie A

Domenica inizia il girone di ritorno del Bologna. I rossoblu apriranno le danze nel pomeriggio al Dall’Ara ospitando l’Hellas Verona, la vera sorpresa del campionato. Guardando ora la classifica, infatti, quel pareggio al Bentegodi a fine agosto ha tutt’altro sapore. Mihajlovic pretende che i suoi riprendano a correre, proprio come avevano fatto al termine del 2019: i felsinei infatti non sono ancora riusciti a vincere nel nuovo anno. Il tecnico serbo chiede dunque un “favore” ai suoi ragazzi: attualmente a quota 97 vittorie in Serie A, Miha è a soli 3 successi dalla cifra tonda.

Il sogno del mister sarebbe proprio quello di ottenere 3 trionfi in fila a partire da domenica, così da arrivare il prima possibile a 100 vittorie da allenatore nel massimo campionato italiano. All’andata il Bologna pareggiò e Verona, ma poi batté in casa la Spal e in trasferta il Brescia: 7 punti alle prime 3 gare di campionato. Difficile fare meglio, ma questo Bologna ha le carte in regola per infilare – con un aiuto dal calendario – 3 vittorie consecutive. 9 punti sarebbero pesantissimi in una classifica così corta, e regalerebbero al tecnico rossoblu un record non di poco conto.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”