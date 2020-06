GdS – Mihajlovic suona la carica: riparte il Bologna United

Esattamente un anno fa, domani, Sinisa Mihajlovic firmava il suo rinnovo di contratto con il Bologna fino al 2022. Questo, dopo aver salvato la squadra dalla retrocessione e prima di dover fare i conti con la leucemia. Ma non solo. Dopo aver sconfitto 3-2 il Napoli all’ultima giornata ed aver conquistato il 10^ posto in classifica, il tecnico serbo ci ha pensato due volte prima di rimanere in Emilia. Inutile negarlo. La Roma si è fatta avanti: lui sarebbe anche stato pronto, ma non i tifosi giallorossi. Ecco quindi il triennale con il club rossoblu, ufficializzato esattamente l’8 giugno.

Poco più di un mese più tardi, però, la triste notizia: il mister ha la leucemia, e deve intraprendere la sua battaglia personale. C’è stata tanta sofferenza in quei mesi: tra lavoro in smart-working e ospedale, però, Mihajlovic non ha mai mollato. Il tecnico è infatti stato di parola, e si è presentato – non si sa come – in panchina a Verona alla prima giornata di campionato il 25 agosto. Il serbo è riuscito ad essere in panchina ben 16 volte in questa stagione, tra cui anche in quella trasferta a Lecce – fatta di 3000 chilometri e 3 giorni di viaggio. Ora Mihajlovic ha un unico obiettivo, lo stesso che aveva quando ha firmato il prolungamento di contratto: l’Europa League. Si ricomincia quindi con grande carica lunedì 22 giugno, al Dall’Ara, contro la Juventus.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”