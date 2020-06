GdS – Mihajlovic studia la Samp e pensa al 4-3-3: queste le novità

Mihajlovic è al lavoro per preparare la gara del Bologna contro la Sampdoria, in programma domenica al Marassi alle ore 19.30. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, sembra che il tecnico serbo sia intenzionato a proseguire sulla falsariga della formazione schierata contro la Juventus lunedì al Dall’Ara. Si continua dunque con il 4-3-3, che in fase offensiva si trasformerà comunque in un 4-2-3-1. Ma con qualche cambio.

Oltre al rientro di Bani in difesa al posto di Denswil, Mihajlovic pensa di dare finalmente una possibilità dal 1′ a Dominguez. Il talento argentino dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala di centrocampo al posto di Svanberg, che non ha ben figurato contro i bianconeri. A completare la mediana ci saranno poi ovviamente Medel e Soriano. L’ultimo cambio avverrà davanti. Barrow non ha convinto, e quindi riecco la certezza Rodrigo Palacio. Contro la Samp dovrebbe esser lui a guidare l’attacco del Bologna, con Sansone e Orsolini ai suoi lati. L’ex Atalanta sarà poi pronto a subentrare.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”