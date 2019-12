GdS – Mihajlovic ritrova l’amico Liverani

Oggi il Bologna sarà ospite del Lecce allo stadio Via del Mare, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Per l’occasione sarà in panchina anche Sinisa Mihajlovic, che per aiutare i suoi ragazzi è disposto a farsi 2500 km (Bologna-Belgrado-Lecce) e a sfidare le condizioni meteo. In panchina l’allenatore rossoblu ritroverà quindi Fabio Liverani, tecnico dei salentini. Quest’ultimo, nella conferenza stampa di ieri, si è detto molto contento di ritrovare il suo vecchio amico.

I due sono infatti stati compagni di squadra nella Lazio, dal 2001 al 2004. Quando Liverani arrivò in biancoceleste era un giovane, mentre Mihajlovic era già uno dei senatori della squadra. Insieme, hanno disputato con la maglia della Lazio 43 partite effettive, considerando sia le competizioni nazionali che internazionali. Oggi i due si saluteranno con il doveroso rispetto e affetto di chi ha condiviso esperienze importanti, ma poi entrambi si “accomoderanno” nella rispettiva panchina con l’obiettivo di battere l’ex compagno.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”