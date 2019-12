GdS – Mihajlovic non sarà ad Udine: l’obiettivo è il Milan

Mihajlovic sta sempre meglio, e a Bologna se ne sono accorti tutti. Venerdì mattina in conferenza stampa ha chiarito come sia per lui impossibile al momento fare trasferte lunghe e rimanere per troppo tempo in luoghi chiusi insieme ad altre persone: le sue condizioni di salute non gli permettono ancora di andare allo stadio. L’allenatore rossoblu non ha infatti seguito la sua squadra a Napoli, ma ha promesso di fare l’impossibile per essere in panchina in almeno una delle prossime due partite al Dall’Ara in campionato.

Domani sera il Bologna sarà alla Dacia Arena contro l’Udinese, gara valida per il quarto turno di Coppa Italia. Come da programma, Mihajlovic non ci sarà. Il serbo però guarda già oltre. Il suo obiettivo infatti è quello di esser presente al Dall’Ara domenica sera – meteo permettendo – contro il Milan. Inoltre, non è impossibile vederlo anche domenica 15, sempre in casa, contro l’Atalanta. Insomma, nonostante la malattia, Sinisa fermo non ci sa proprio stare.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”