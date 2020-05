Mihajlovic non ha limiti: torna in campo senza paura

Niente può fermare Sinisa Mihajlovic. Quest’ultimo anno è stato senz’altro devastante per lui, ma il mister è un osso duro. Ancora una volta, il tecnico serbo ha dimostrato di non avere limiti. Dopo aver sconfitto la leucemia, l’allenatore del Bologna non si fa spaventare nemmeno dal Coronavirus. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato a Casteldebole per tornare a calcare il terreno di gioco. Il mister si è presentato al centro sportivo di mattina, in modo tale da evitare di incontrarsi con i giocatori.

Già cambiato, Mihajlovic ha svolto qualche serie di addominali, e poi un po’ di corsetta. Dopo diversi giri di campo si è fermato a fare due chiacchiere con il diretto sportivo Bigon, e in seguito è rientrato a casa senza passare ovviamente da spogliatoi o altri ambienti chiusi. Neanche la pioggia imminente è riuscito a fermarlo. Mihajlovic è così, più forte di tutto e di tutti. Il mister vuole recuperare la giusta forma fisica il prima possibile, e infatti è probabile che si ripresenterà a Casteldebole nei prossimi giorni. Forse già oggi. D’altronde, il 18 maggio dovrebbero ricominciare gli allenamenti di squadra, e anche lui vorrà farsi trovare pronto.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Foto: Gazzetta dello Sport